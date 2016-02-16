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    Дюрица: «Силы были, но не хватило уверенности»

    Защитник "Локомотива" Ян Дюрица ответил на вопросы после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

    – Команде действительно не хватило игрового тонуса?

    – Не думаю, что дело в этом. У нас были игры на сборах, мы много тренировались. Будем готовиться и исправлять ситуацию в ответной встрече.

    – Результат позволяет надеяться на выход в следующий раунд?

    – Конечно, это же футбол! Может произойти что угодно.

    – Показалось, что "Локомотив" начал уставать уже к концу первого тайма. Не хватило сил?

    – Да нет, силы были. Не хватило уверенности. В атаке играл один Шкулетич, ему было тяжело. Но ничего, мы посмотрим матч, разберeм ошибки и настроимся на ответную встречу.

    – Полные трибуны мешали?

    – Наоборот, всегда приятно играть при полных трибунах, – сказал Дюрица.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.02.2016 23:22
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