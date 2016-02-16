Футболисты «Локомотива» без происшествий добрались до стадиона в Стамбуле

про команду я и не сомневался. Как болелы там?
Игроки "Локомотива" успешно добрались до стадиона "Шюкрю Сараджоглу", на котором сегодня состоится матч 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что соперником "железнодорожников" является местный "Фенербахче".
Ранее сообщалось, что в Стамбуле находятся представители службы безопасности московского клуба, а также представители МВД России.
Начало встречи в 20:00 по московскому времени.
Благополучно добрались до стадиона.— ФК Локомотив (@fclm_official) 16 февраля 2016
We're at the stadium, guys! pic.twitter.com/3NechSOtah