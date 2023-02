Футболисты «Локомотива» без происшествий добрались до стадиона в Стамбуле

Игроки "Локомотива" успешно добрались до стадиона "Шюкрю Сараджоглу", на котором сегодня состоится матч 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что соперником "железнодорожников" является местный "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что в Стамбуле находятся представители службы безопасности московского клуба, а также представители МВД России.

Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

Благополучно добрались до стадиона.

We're at the stadium, guys! pic.twitter.com/3NechSOtah