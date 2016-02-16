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    Футболисты «Локомотива» без происшествий добрались до стадиона в Стамбуле

    Игроки "Локомотива" успешно добрались до стадиона "Шюкрю Сараджоглу", на котором сегодня состоится матч 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что соперником "железнодорожников" является местный "Фенербахче".

    Ранее сообщалось, что в Стамбуле находятся представители службы безопасности московского клуба, а также представители МВД России.

    Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    16.02.2016 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11225

      alp 16 февраля 2016, 19:32

      про команду я и не сомневался. Как болелы там?

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