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    «Фенербахче» - «Локомотив». Онлайн-трансляция

    "Локомотив" открывает свою весеннюю часть сезона выездным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Ожидается горячая игра, особенно учитывая поддержку местных болельщиков для "Фенербахче".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Фенербахче" - "Локомотив". Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2016 19:00
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