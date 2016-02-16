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    Хиддинк: «В матче с «ПСЖ» нам придется несладко»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк в преддверии первого матча против "ПСЖ" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команде придется несладко в противостоянии с парижским клубом.

    "Мы даем довольно высокую оценку возможностям "ПСЖ". Во-первых, по их вине "Челси" выбыл из турнира в прошлом году. Во-вторых, насколько я помню, они потерпели лишь одно поражение в нынешнем сезоне.

    "ПСЖ" ставит перед собой самые высокие цели, и мы должны быть максимально тактически подготовленными. У парижан есть желание однажды победить в Лиге чемпионов, и они сделают все, чтобы добиться этого.

    Нам придется несладко, однако если все игроки будут в норме, то у меня есть уверенность, что наше выступление окажется лучше прошлогоднего", – сказал Хиддинк.

    Напомним, поединок "ПСЖ" – "Челси" состоится сегодня 16-го февраля в Париже. Начало встречи в 22:45 (мск).

    Источник: УЕФА

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    16.02.2016 00:17
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