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    Эменике рассказал о своем заключении в Турции

    Форвард "Вест Хэма" Эммануэль Эменике рассказал о том, как он побывал в одной из турецких тюрем. По словам нигерийца, это было ужасно.

    Напомним, что Эменике провел в стамбульской тюрьме всего четыре дня, когда футболиста обвиняли в нечестной игре.

    "Со мной обращались как с настоящим преступником, Я плакал как ребенок, так как подобное было просто дико для меня. Это был шок. Мне пришлось обратиться к специалисту. Когда меня выпустили, то после такого кошмара было тяжело прийти в себя. В "Фенербахче" я бы просто не смог сосредоточиться на работе. Это был ужасный опыт.

    Тогда я не думал о деньгах или предпочтениях. Речь шла о жизни и моем счастье. Поэтому я сразу откликнулся на приглашение "Спартака". Болельщики не хотели, чтобы я уходил, но у меня не было другого выбора. Тюрьма нанесла мне тяжелую психологическую травму", - цитирует Эменике thenationonlineng.net.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2016 11:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:26

      Таки в тюрьме? Или просто в обезьяннике?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      LINED 15 февраля 2016, 14:45

      а потом взял и опять пошел в фенербахче...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 15 февраля 2016, 14:32

      шоколадный! тебя бы в централ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 февраля 2016, 14:15

      Не жалко вообще.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2016, 13:22

      Ты у нас ещё в тюрьме не бывал

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 февраля 2016, 12:52

      питух

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