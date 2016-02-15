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    В Стамбул поедут представители службы безопасности «Локомотива»

    В "Локомотиве" рассказали о мерах безопасности, которые предприняты в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

    "В Стамбул поедут не более ста болельщиков "Локомотива". Помимо меня для предотвращения инцидентов на трибуне фанатов "Локомотива" в секторе будут присутствовать представители службы безопасности нашего клуба. К тому же на стадионе будут находиться сотрудники МВД РФ.

    Думаю, в связи с напряженными отношениями между Россией и Турцией стамбульские полицейские заметно усилят меры безопасности и, в отличие от прошлого раза, будут сопровождать автобус с болельщиками на пути к стадиону и обратно", — сказал директор по работе с болельщиками московского клуба Алексей Ерунов.

    Как сообщалось ранее, встреча "Фенербахче" — "Локомотив" состоится 16 февраля.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2016 10:15
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 февраля 2016, 12:49

      Оленька Смородская в форме генерала)))))))))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > REDWHITE_ 15 февраля 2016, 13:25

      XDDDD

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 15 февраля 2016, 12:01

      Оооооуууу,че за дрянь!!! ЛЧ. и ЛЕ. В один день????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > sobaka120982 15 февраля 2016, 12:26

      А,что не так?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 15 февраля 2016, 11:34

      А жопы наши будут показывать?!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 февраля 2016, 11:17

      турки дно

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko 15 февраля 2016, 11:15

      по любому обезьяны готовят провокации...

      1
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