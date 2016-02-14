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    «Барселона» отрицает свой интерес к Озилу

    Представители "Барселоны" отрицают факт заинтересованности каталонцев в услугах полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, ранее выступавшего за мадридский "Реал".

    Ранее в СМИ была информация о том, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике лично хочет видеть немца в своей команде и встречался с агентом игрока, чтобы обсудить возможность перехода 27-летнего хавбека в "Барселону" за 50 миллионов евро.

    Однако, сейчас каталонцы заявляют, что клуб не предпринимал никаких попыток по приобретению Озила и не собирается покупать этого игрока, сообщает источник. Напомним, на минувшей неделе немецкий полузащитник сообщил, что не будет продлевать свой действующий контракт с "Арсеналом".

    Источник: Goal.com

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    14.02.2016 15:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:36

      Пусть валит в Фенер, ага.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 февраля 2016, 15:55

      я его еще по выступлению за Вердер хотел видеть в Барселоне
      хорошо было бы его видеть в Барселоне , но тогда придется сказать - прощай ,Иван.Спасибо за все.

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