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    Три бразильских легионера «Шахтера» не сыграют против «Шальке»

    Три бразильских легионера "Шахтера" не помогут своей команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Шальке". Полузащитники Бернард и Дентиньо, а также защитник Марсио Азеведо продолжают проходить реабилитацию после полученных травм. Однако в "Шахтере" рассчитывают, что эти игроки успеют вернуться в общую группу до ответной встречи в Германии.

    Напомним, что полузащитник Фред дисквалифицирован до 27 июня из-за употребления допинга, и сейчас даже не тренируется с командой.

    Матчи "Шахтера" с "Шальке" состоятся 18 и 25 февраля.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    14.02.2016 08:39
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