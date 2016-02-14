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    Магат: «Титова и Кирьякова взял бы в любую свою команду»

    Бывший тренер "Баварии" Феликс Магат, возглавляющий сборную Германии на "Кубке Легенд", считает Егора Титова лучшим игроком турнира и признался, что помнит его по играм за "Спартак" против мюнхенского клуба в Лиге чемпионов.

    "У нас всего восемь человек прилетели. Несколько ребят получили травмы прямо перед турниром, а заменить их некем,. Поэтому выступили не очень удачно. Сборная России здесь, конечно, самая сильная: очень техничная и быстрая команда.

    Кто особенно понравился? Титов. Я его еще помню, когда приезжал сюда с "Баварией" на матч против "Спартака". Его и Кирьякова я бы взял в любую свою команду", - сказал Магат.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2016 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 14 февраля 2016, 09:40

      Бомжи всё равно будут орать про Аршавина)

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