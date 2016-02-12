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    Парфенов: «Тосно» ставит перед собой задачу победить во всех играх до конца сезона»

    Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов рассказал о том, как проходит подготовка команды ко второй половине сезона, а также о деталях зимней трансферной кампании и задачах оставшуюся часть чемпионата.

    "Любому тренеру на сборах не хватает времени. Тем не менее мы выполнили большой объем работы. Ребята тренировались с большим желанием и отдачей, чего нам порой не хватало в матчах осенней части. Это здорово. Если говорить о трансферной кампании, то любому тренеру хочется усиления состава.
    Если кто-то у нас еще появится, то максимум один человек. Чемпионат не играют 11 футболистов. По ходу один игрок может заменить другого. Для меня каждый игрок – это игрок основного состава. Рассчитываю на всех в равной степени. Задача на остаток сезона – победа в каждой игре. Все в наших руках", - отметил Парфенов.

    Источник: Спорт FM

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    12.02.2016 12:59
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