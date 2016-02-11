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    Роббен: «Надеюсь, что «Бохум» выйдет в высший дивизион»

    Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен похвалил соперника своей команды в 1/4 финала Кубка Германии и заявил, что "Бохум" готов к выступлениям в Бундеслиге.

    "Как и ожидалось, матч был сложным. Большой комплимент игрокам "Бохума" и их тренеру! Я надеюсь, что они выйдут в высший дивизион. Бундеслига заслуживает команды, которая так играет. Это футбол. Пенальти и красная карточка были абсолютно явными. Здесь не о чем спорить, таковы правила. После такого "Бохуму" стало тяжело", — сказал голландец после победного матча (3:0).

    Напомним, что сейчас "Бохум" выступает во второй Бундеслиге.

    Источник: ФК «Бавария»

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    11.02.2016 06:40
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