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    Энрике: «И мы, и наши фанаты разбалованы выходами в финалы»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после ответного матча полуфинала Кубка Испании против "Валенсии" (1:1) прокомментировал выход своих подопечных в финал.

    "Я счастлив. И мы, и наши болельщики разбалованы постоянными выходами в финалы, а ведь добиться этого нелегко.

    В этом матче я в первую очередь хотел дать игровое время футболистам, которым его не хватает, поэтому я поменял систему игры.

    Я следил за матчем со скамейки в основном из-за своего голоса. Я не могу стоять и кричать каждые три дня", – сказал Энрике.

    Источник: Twitter

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    11.02.2016 01:55
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