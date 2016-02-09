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    Хаманн раскритиковал Гвардиолу

    Бывший игрок "Баварии" Дитмар Хаманн не стал скрывать, что в последнее время он разочарован работой наставника мюнхенцев Хосепа Гвардьолы.

    "Мне кажется, что вся ситуация вышла из тех условий, которые мы обычно видим в клубе. Я был удивлен всем этим, даже потерял немного уважение к тренеру, потому что он не работает начистоту. Спустя два года работы руководство "Баварии" дало этому специалисту власти больше, чем кому бы то ни было в прошлом, не осознавая этого. Критиковать Гвардиолу стало чем-то кощунственным, его рассматривают как святого. Я не буду говорить, что "Бавария" поставила не на ту лошадь, но от выступления в Лиге чемпионов многое зависит. Если он вылетит оттуда, то его работу в "Баварии" можно признать хорошей, но не выдающейся", - сказал он.

    Источник: Skysports

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    09.02.2016 09:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 февраля 2016, 10:06

      Ух! Как он его "раскритиковал"... "Хорошая работа"..

      -1
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 9 февраля 2016, 11:47

      Да блин, Хайнкесс тоже не сразу всё выиграл.. Чё за х....

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Spirit _402 9 февраля 2016, 14:52

      В том-то и дело, что Гвардиола пришёл, когда Юпп уже всё выиграл, поэтому времени на раскачку у Пепа уже нет, не будет победы в ЛЧ, значит, всё было впустую, ага.

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