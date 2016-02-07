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    Хиддинк: «Марсьяль никогда не думает дважды, поэтому очень опасен»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк накануне матча 25-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" поделился мнением об игроках "манкунианцев" Дейли Блинде и Антони Марсьяле.

    "Я знаю Блинда, он не самый быстрый, но тактически очень умен. Ему еще предстоит адаптироваться к скоростям, потому что теперь он играет в АПЛ. Тут редко бывают паузы в матчах, и к этому ему надо привыкнуть.

    Марсьяль – ключевой молодой игрок. Он хорошо играет, никогда не думает дважды, он очень спонтанный, поэтому очень опасен", отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    07.02.2016 15:20
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