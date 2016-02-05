Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» хочет, чтобы Неймар публично признался, что он станет игроком «сливочных»

    "Реал" не оставляет попыток приобрести нападающего "Барселоны" Неймара. Сообщается, что представители мадридского клуба связались с отцом футболиста, чтобы выразить заинтересованность в трансфере. Кроме того, они попросили, чтобы бразилец публично признался в том, что хочет стать игроком "королевского клуба".

    За приобретение Неймара "Реал" готов заплатить "Барселоне" 190 миллионов евро плюс бонусы, равняющиеся 30 миллионам. Самому игроку "сливочные" хотят предложить контракт на пять лет с годовым окладом в 35 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2016 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 февраля 2016, 22:30

      Вот он финансовый фэйрплей в действии, больше 200 млн за одного игрока -пофиг это нурмуль.
      Краснодар пяток миллионов не туда потратил ВСЕЕЕЕ!!! БЕСПРЕДЕЛ!!!САНКЦИИ и ШТРАФЫ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 февраля 2016, 20:38

      за такие бабки можно свой ФК с нуля возвести в той же примере, надо больше санкций, штрафов и ограничений - это уже ПЕРЕБОР!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      rolanders 5 февраля 2016, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Точные прогнозы, договорные матчи на www.safe-bet.info

      -19
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 5 февраля 2016, 18:52

      бред!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 5 февраля 2016, 18:34

      Того родственник перейдет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 февраля 2016, 18:22

      Сливочный мешок в своем репертуаре. Фейк или нет, а на почерк Переса вполне похоже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 5 февраля 2016, 18:14

      Вроде и утка, но что то много шумихи вокруг этого..авось и правда)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 17:56

      Последнее слово будет за китайцами, ага.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS 5 февраля 2016, 17:45

      Вот это ценят талант ,не то что в Барселоне 8 лямов и ещё хотят чтобы играл,поражаюсь такой наглости!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 февраля 2016, 17:21

      что за сказки

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Barsuk52 5 февраля 2016, 17:40

      В тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил-был.... И далее по тексту)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11