Кобелев: «Допустили ряд детских ошибок»

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о контрольном матче со "Спартой".

"Мы со "Спартой" сейчас находимся на разных этапах подготовки к официальным играм, поэтому физически сопернику было попроще. Но мы все равно старались действовать активно, применяли высокий прессинг, и моментами это получалось весьма неплохо.

С другой стороны, допустили ряд детских ошибок. В общем, получили пищу для размышлений, опробовали некоторые свежие наработки, теперь идем дальше", - сказал Кобелев.