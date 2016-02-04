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    Кобелев: «Допустили ряд детских ошибок»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о контрольном матче со "Спартой".

    "Мы со "Спартой" сейчас находимся на разных этапах подготовки к официальным играм, поэтому физически сопернику было попроще. Но мы все равно старались действовать активно, применяли высокий прессинг, и моментами это получалось весьма неплохо.

    С другой стороны, допустили ряд детских ошибок. В общем, получили пищу для размышлений, опробовали некоторые свежие наработки, теперь идем дальше", - сказал Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    04.02.2016 12:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 18:08

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