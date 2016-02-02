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    Истрати: «Ниасс сразу дал понять, что переход в «Эвертон» был бы воплощением его мечты»

    Футбольный агент Леонид Истрати, который участвовал в переходе нападающего Умара Ниасса из "Локомотива" в "Эвертон", рассказал о подробностях трансфера.

    "У нас очень хорошие отношения с руководством и тренерским составом "Эвертона". Моей компании была дана задача подыскать хорошего нападающего для "Эвертона". Учитывая то, что мы больше работаем с российским рынком, предложили несколько кандидатур, в том числе Ниасса. Клуб начал пристально следить за ним. Представители "Эвертона" были на нескольких матчах с участием Умара: в России были три раза, на выездных матчах в еврокубках – два. Дальше уже за дело взялись руководители клубов – мы в переговорном процессе не участвовали, я не являюсь агентом игрока.

    Ещe в октябре мы позвонили Ниассу и узнали его мнение – хочет ли он играть в Англии. Здесь всe сошлось, потому что его жена живeт в Манчестере. Они любят и хотят жить в Англии. Ниасс сразу дал понять, что переход в "Эвертон" был бы воплощением его мечты.

    Было несколько боязно, что переход не успеет состояться, но всe вышло удачно. Цена на игрока была адекватной, плюс пожелание самого футболиста — "Локомотив" не мог устоять", — сказал Истрати.

    Напомним, что английский клуб заплатил за Ниасса 17,7 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2016 14:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:52

      Удачи парню! В Локо отыграл честно, жаль мало. Все африканцы всегда мечтают о своей родной АПЛ.

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      Рейтинг: +117

      Marchen 2 февраля 2016, 16:01

      хорошие деньги!

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