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    «Монако» – «Бастия». Смотреть онлайн

    Сегодня состоится матч 24-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Бастией". Перед этим поединком "Монако" занимает вторую позицию в чемпионате и претендует на место в Лиге чемпионов. "Бастия", в свою очередь, располагается неподалеку от зоны вылета. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть этот поединок. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    21:00 "Монако" - "Бастия"

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2016 20:11
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