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    Асхабадзе: «Многие смеялись над словами, что Таски один из лучших защитников Европы»

    Генеральный директор "Бананца" Роман Асхабадзе, который ранее работал в такой же должности в "Спартаке", прокомментировал переходы защитника Сердара Таски в "Баварию" и вратаря Антона Митрюшкина в "Сьон".

    "Для начала хотел бы пожелать удачи Таски. Считаю его одним из лучших защитников Европы, о чeм мы, руководство клуба, в своe время заявили ещe на пресс-конференции, посвящeнной представлению новичков. Тогда, я помню, многие смеялись над этими словами. Теперь пусть над собой посмеются. Приглашение такого клуба, как "Бавария", — не это ли признание уровня и квалификации Таски?

    Что касается Антона Митрюшкина, то для него это прекрасный вызов и большой шанс зарекомендовать себя в Европе. А вот почему "Спартак" отпустил игрока, которого специалисты называют одним из самых многообещающих и талантливых голкиперов в Европе, мне не очень понятно. Отпускать российского игрока сейчас, когда лимит с каждым годом ужесточается, не говоря уже о том, что Антон — голкипер с большим потенциалом, считаю стратегически неверным решением. Не понаслышке знаю, что возможность пролонгации контракта у "Спартака" была ещe минувшим летом", — сказал Асхабадзе.

    Напомним, что "Бавария" арендовала Таски за 2,5 миллиона евро до конца сезона с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро. Что касается Митрюшкина, то он был продан в "Сьон" за 380 тысяч евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2016 12:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -92

      Raxor 2 февраля 2016, 23:54

      бля я в шоке 2.5 лям за аренду, бавария чет не похожа на ся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:42

      Одним из лучших в России он так и не стал, ага.

      -2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 февраля 2016, 12:48

      Продали Митрюшкина за 380 тыс. евро???!!!! селекционеры Спартака пошли вы все в Ж-О-П-У!!!!!

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > АртурZaСМ 2 февраля 2016, 16:46

      Если «Сьону» поступит предложение от любого клуба на выкуп или аренду, то «Спартак» получает преимущественное право выкупа или аренды своего воспитанника на предложенных швейцарскому клубу условиях.
      «Спартак» предлагал Антону новый контракт, но он предпочел получать игровую практику за рубежом.(с)

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Aztec58 4 февраля 2016, 01:13

      Ну давай по порядку.

      1) Спартак предлагал контракт - Митрюшкин отказал. Значит были причины. Ну например тренер гнилой и с ним вообще без шансов. Или еще что. Факт - от продления контракта и ухода в аренду он отказался.

      2) Отношения в коллективе не сильно понятны, но менеджмент отработал как надо - все возможности вернуть талантливого воспитанника, если им не заинтересуется топ-клуб. Хотя с текущим курсом евро - любой клуб - есть.

      3) комментарии тренера вообще умиляют. Жду комментариев Титова, он пока в Арсенале работал лихо трансферную политику Спартака комментировал, а сейчас что-то стух.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 2 февраля 2016, 12:28

      А чего Спартачи тогда так много напропускали??

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Parham 2 февраля 2016, 13:08

      Тренер такой

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