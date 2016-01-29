Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ковалевски: «Видич станет тренером»

    Экс-голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски считает, что у Неманьи Видича, завершившего карьеру, есть будущее на тренерском поприще.

    "Неманья завершил карьеру? Не может быть! Жаль услышать такую новость. Ему всего 34 года, но травмы дают о себе знать. Я ведь тоже закончил с футболом в этом возрасте и по тем же причинам. Хорошо понимаю Видича, его решение. К сожалению, здоровье не купишь. Неманья доказал всем своей игрой в "Спартаке", "Манчестер Юнайтед" и сборной Сербии, что он входит в число лучших защитников в мире. Хочу его поздравить с такой красивой карьерой и пожелать успехов в дальнейшем.

    Потенциал Неманьи позволял ему поиграть еще несколько лет на высоком уровне, но здоровье помешало этому. Уверен, что Видич в скором времени станет тренером – он сможет передать свой богатый опыт молодым поколениям. Тем более в Сербии у него есть популярность, на него будет спрос", - считает Ковалевски.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2016 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:42

      Ага, подучится в Сербии, а потом и в Италии, в серии B.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11