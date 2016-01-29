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    Орлов: «Уткин отстранен из-за личной недоработки, но с 1 марта сможет комментировать»

    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал об оптимизации штата канала "Матч ТВ". Напомним, из штата были выведены несколько комментаторов, среди которых и Василий Уткин.

    "Да, вывели семь "футболистов", плюс еще 15 – по другим видам спорта. Вообще-то, когда мы подавали заявления о переходе на "Матч ТВ", и я в том числе, все написали – три месяца испытательный срок. И вот срок закончился, и они приняли такое решение. Но эфира они не лишены. Разговаривал с Дементьевым, он назначен на немецкий футбол с Андроновым. У Васи Уткина отстранение по другой причине, у него личная недоработка, она всем известна. И он до первого матча отстранен. А 1 марта он может комментировать", – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.01.2016 00:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 29 января 2016, 00:50

      Все зло от баб!!!ИМХО!Считаю,что ни в политике,ни на руководящих постах женщин быть не должно.А то потом получиться как с этой...Из оборонки.Забыл фамилию.А кАЛделаки "строит " канал на костях.

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