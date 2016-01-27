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    «Атлетико» не будет выкупать Торреса

    Мадридский "Атлетико" может расстаться с нападающим Фернандо Торресом летом.

    Главный тренер клуба Диего Симеоне больше не рассчитывает на форварда и не будет просить руководство сохранить его в команде.

    Напомним, что Торрес принадлежит "Милану", а за "Атлетико" выступает на правах аренды, которая действует до лета этого года. Впрочем, летом "Атлетико" запрещено регистрировать новых футболистов, поэтому для сохранения Торреса в команде, мадридцам необходимо выкупать его в январе.

    В нынешнем сезоне 31-летний Торрес провел за "Атлетико" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

    Источник: AS

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    27.01.2016 21:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 27 января 2016, 21:49

      Все пора в Китай или в МЛС , больше некуда.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Ромарио1981 27 января 2016, 22:00

      Как это не куда????катар,оаэ да и Россия на крайняк

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