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    Перес: «Бензема хотел помочь своему другу Вальбуэна»

    Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес встал на защиту форварда команды Карима Бензема, который вмешан в скандал с полузащитником "Лиона" Матье Вальбуэна.

    "Мы всегда защищали Бензема. Притом что мы знаем о нем и после беседы с ним на эту тему невозможно допустить, что он сделал что-то плохое. Карим – хороший парень, и я не сомневаюсь в том, что он хотел помочь своему другу Вальбуэна", — заявил он.

    Напомним, что в связи с делом о шантаже Вальбуэна Бензема отчислили из сборной Франции .

    Источник: Francefootball

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    27.01.2016 07:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 29 января 2016, 01:10

      Хотел помочь...и навариться.

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      Рейтинг: +34

      VлAд 27 января 2016, 07:54

      Вот куда угодно свой нос засунет, будь то определение состава Реала на матч, то невиновность Бензема. С бабками, которые сидят около моего подъезда он бы нашёл общие темы...

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