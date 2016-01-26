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    «Рома» и «Наполи» интересуются Зелински

    "Рома" и "Наполи" проявляют интерес к польскому полузащитнику "Удинезе" Петеру Зелински.

    Оба клуба намерены приобрести хавбека по окончании нынешнего сезона. "Удинезе", в свою очередь, не против расстаться с игроком, но за хочет получить за него приличную сумму. Нынешний сезон, также как и предыдущий, Зелински проводит за "Эмполи" на правах аренды, сыграл за команду 50 матчей и забил 2 гола.

    21-летний Зелински выступает за "Удинезе" с 2012 года, провел за клуб 20 матчей. За сборную Польши сыграл 11 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.01.2016 14:54
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