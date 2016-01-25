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    Агент: «Переход Широкова в ЦСКА будет супербомбой»

    Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий Тараса Бурлака и Гергия Щенникова, прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.

    "Если Широков перейдет в ЦСКА, это будет супербомба! "Армейцам" нужен вожак в центре поля в отсутствие Еременко. Если на полтора года по условиям договорятся, это будет усиление. Конечно, подводные камни тут есть – это непростой характер Романа. Готов ли Слуцкий с ним мириться? Но Леонид Викторович – человек коммуникабельный и, думаю, найдет ключ к любому игроку. Если кандидатура Широкова устроит Гинера, все должно свершиться.

    Мне что-то не верится в его переход в "Рубин". Может, в Казани он и заработает больше денег, чем в ЦСКА, но у Широкова есть свои амбиции. Стать чемпионом, например.

    Политика ЦСКА – покупать молодых игроков за деньги. А в случае перехода Широкова клуб в финансовом плане практически ничего не теряет. Игрока они берут бесплатно, только разве что могут заплатить какую-то сумму агенту. И получат опытного игрока для точечного усиления за минимальные деньги. Это хороший ход", - сказал Пушкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2016 16:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 26 января 2016, 14:18

      Если Широков перейдет в ЦСКА, то я знаю кто будет чемпионом 2015-2016. И это не из-за "великих" игровых качеств Широкова (которые я не собираюсь преуменьшать). Уж больно ЦСКА по Мутко ложится. А мы помним чьё имя носит наш чемпионат.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2016, 09:19

      Роман, ждем тебя в ЦСКА в котором ты начинал футбольную карьеру. Где
      родился там и пригодился!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 января 2016, 21:05

      Ну-ну, будем посмеяться, ага.

      -3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 января 2016, 20:26

      Никакой тут супербомбы не будет,но если такой переход состоится,то определенное усиление произойдет в средней линии-в команде появится опытнейший диспетчер,а по сути воплощение идей главного тренера на поле! Да и бесплатно получить игрока сборной-это не каждый даже сезон бывает такая возможность!

      3
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > nemolod 25 января 2016, 21:07

      А пятка не заболит?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +70

      росс 25 января 2016, 18:49

      Это, действительно, очень серьёзное усиление для армейцев и весомая заявка на золотые медали. Руководству " Спартака" (Федуну) давно пора понять, что классными игроками не разбрасываются. Но для человека (Федуна), не понимающего в футболе ровным счётом ничего, "Спартак" - это игрушка.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Ortaped79 25 января 2016, 18:33

      бомба-вонючка

      -2
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      Рейтинг: +3081

      drug01 25 января 2016, 17:29

      А что чем черт не шутит!Выйти против Спартака и.....

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 января 2016, 17:05

      Пушкин А.С.: «Переход Широкова в ЦСКА будет суперпуком»

      -2
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      Рейтинг: +1969

      Niko 25 января 2016, 16:56

      даже великий писатель за Широкова в ЦСКА ратует=)))

      1
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