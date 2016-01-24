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    «Арсенал» - «Челси». Онлайн-трансляция

    Главное лондонское дерби никогда не оставляет болельщиков равнодушными. "Арсенал" и "Челси" находятся на разныз полюсах турнирной таблицы, но однозначного фаворита в таких матчах нет.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Челси". Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 18:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 24 января 2016, 15:03

      а сколько будет стоить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 января 2016, 10:35

      на "Футбол в России" посмотрю

      -2
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