Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич: «Хочу выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира»

    Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что намерен выиграть в составе сборной Хорватии чемпионат Европы или мира.

    – Ракитича называют одним из лучших футболистов, когда-либо выступавших за сборную Хорватии. Должно быть приятно, ведь за национальную команду играли такие мастера, как Дарио Срна и Роберт Просинечки.

    – Мне предстоит многого достичь, прежде чем почувствую, что являюсь лучшим игроком, выступавшим за мою страну. У меня действительно есть значимые достижения, но я также имею пару куда более серьезных целей. Хочу выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2016 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11