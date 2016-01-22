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    Диего Карлос хочет получить паспорт гражданина РФ

    Форвард «Уфы» Диего Карлос изъявил желание получить российский паспорт. Бразилец выступает за российские клубы с 2011 года и имеет право на подачу заявки на получение гражданства.

    «Для клуба выгодно, если он станет россиянином, у нас в команде будет одним иностранцем меньше. Он пока к нам не обращался, но мы, конечно, готовы ему помочь, чем можем. На данный момент, как я понимаю, он пойдет общепринятым законным путем», - прокомментировал желание футболиста генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

    Диего Карлос за всю свою карьеру в России выступал за такие клубы, как «Нижний Новгород» и «Луч Энергия», а в «Уфу» бразилец перебрался в 2012 году. В текущем розыгрыше Премьер-лиги 27-летний нападающий принял участие в восьми матчах и отметился одной голевой передачей.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 19:04

      Ничего они (леги) не хотят, но клубам выгодно обратить лега в гражданина, вот и пошла мода, блин, на гражданство РФ.

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