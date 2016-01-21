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    Джака: «Переход в «Арсенал»? Только если Коклен сменит номер»

    Швейцарский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Гранит Джака подтвердил интерес со стороны "Арсенала".

    Полузащитник уже высказывал желание перейти в АПЛ, но ему крайне важно играть с номером 34.

    "Это мой первый номер в "Базеле", где я начал играть профессионально", - сказал он в интервью Tor Fabrik.

    "У меня даже есть тату с этим номером на спине. В будущем я бы хотел сохранить его. В "Арсенале" этот номер у Коклена. Я с ним говорил, и он готов взять себе другой", - добавил футболист.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 06:49
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Taga25 22 января 2016, 21:46

      Офигевший тип, может ему и бутсы Колена дать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Eerrax 21 января 2016, 23:24

      Он уже раздражает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      wattman 21 января 2016, 12:19

      Пелевина начитался? ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 января 2016, 11:25

      Да какая разница

      -1
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