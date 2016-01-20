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    Президент федерации футбола Франции назвал Бензема «ослом»

    Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал поведение нападающего "Реала" Карима Бензема, который недавно был отстранен от выступлений за национальную команду.

    "Возможно, мне не следовало так рьяно защищать Бензема. Но он мне нравится, и я считаю, что каждый имеет право на ошибку. Везде можно встретить как хороших людей, так и плохих: в сфере образования, в бизнесе, да где угодно. Бензема рос в очень плохой среде, и в этой ситуации проявилась его глупость. Он повел себя как осел. Хотя я не думаю, что нравоучения здесь как-то помогут", — сказал Ле Грэ.

    Напомним, что футболист понес наказание после того, как была доказана его причастность к делу о шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 11:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 18:11

      Поддерживаю сказанное, но в сборной он на фиг не нужен!

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Aztec58 21 января 2016, 09:09

      Зидан просит вернуть Карима в сборную - его мнение и видение ситуации в сборной повесомее твоего. Наверно всё-таки нужен сборной. Да и сейчас форвард на подъеме и не думаю, что к лету будет спад.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Aztec58 21 января 2016, 09:11

      да и на последнем ЧМ было очевидно, что Карим вел команду за собой, был настоящим лидером. На Евро, тем более в родных стенах он проявит себя во всей

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      Рейтинг: +324

      hellkid > hellkid 21 января 2016, 09:11

      красе

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 20 января 2016, 16:45

      Я вот не понял, какое он понес наказание??

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Schicko_008 20 января 2016, 18:12

      Общественное осуждение, ага.

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