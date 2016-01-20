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    Бускетс: «Атлетико» сейчас сильнее «Реала»

    Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не уверен в том, что главным конкурентом каталонцев в борьбе за первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании является мадридский "Реал". По мнению футболиста, куда больше угрозы для его команды несет другой мадридский клуб — "Атлетико".

    "Думаю, что „Атлетико“ сейчас — более грозная команда, чем „Реал“. Каждый год они улучшают свою игру и усиливают состав. Они будут бороться до самого конца", — заявил футболист.

    Сейчас "Атлетико" идет на первом месте и имеет в активе 47 очков. Второй идет "Барселона" с 45 очками, а на третьей строчке разместился "Реал", на счету которого 43 балла.

    Источник: Sport.es

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    20.01.2016 06:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 20 января 2016, 14:23

      Его дело - лежать на газоне и изображать приступы эпилепсии, вспышку гастрита, перелом позвоночника, разрыв мениска, понос и судороги, одновременно..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 20 января 2016, 14:18

      Бускетс говорит об угрозе

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 20 января 2016, 08:36

      Главный симулянт барсучья голос подал...

      -2
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