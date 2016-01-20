Бускетс: «Атлетико» сейчас сильнее «Реала»

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не уверен в том, что главным конкурентом каталонцев в борьбе за первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании является мадридский "Реал". По мнению футболиста, куда больше угрозы для его команды несет другой мадридский клуб — "Атлетико".

"Думаю, что „Атлетико“ сейчас — более грозная команда, чем „Реал“. Каждый год они улучшают свою игру и усиливают состав. Они будут бороться до самого конца", — заявил футболист.

Сейчас "Атлетико" идет на первом месте и имеет в активе 47 очков. Второй идет "Барселона" с 45 очками, а на третьей строчке разместился "Реал", на счету которого 43 балла.