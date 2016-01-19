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    Зидан призывает вернуть Бензема в сборную Франции

    Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что форвард его команды Карим Бензема должен вернуться в сборную Франции.

    "Французская сборная не может позволить себе потерю такого футболиста, как Бензема. Стоит только посмотреть на его статистику, как все станет ясно. В "Реале" мне было бы очень сложно без такого игрока, как Карим. Он не только забивает голы, но и умеет находить взаимопонимание с любыми партнерами", - сказал Бензема.

    Напомним, что Бензема был временно исключен из сборной Франции, так как является одним из подозреваемых в шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2016 12:55
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