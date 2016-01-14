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    «Реал» не согласен с решением ФИФА и подаст апелляцию

    Пресс-служба мадридского "Реала" прокомментировала решение ФИФА о запрете на трансферы в течение двух следующих трансферных окон.

    "Сегодня "Реал" получил решение ФИФА о предстоящем запрете на регистрацию новых футболистов в летнее трансферное окно и январе 2017 года, а также штрафе в размере 360 тысяч франков.

    Такое наказание было наложено на "Реал" по следующим причинам:

    1. За наш клуб выступали незарегистрированные в Федерации футбола Испании футболисты, которым не исполнилось 18 лет. Это неправда. Все футболисты, которые выступали за молодежные команды "Реала" были зарегистрированы в федерации. Это отражено в переписке от 17 апреля 2015 года.

    2. "Реалом" были приобретены несовершеннолетние иностранные игроки с нарушением правил. Либо их первая регистрация в Испании была совершена неправильно. Это также неверно. "Реал" всегда соблюдал все правила ФИФА. Игроки от 12 до 18 лет были зарегистрированы по всем правилам ФИФА. По ним были получены разрешения от федерации по статусу игроков.

    Что касается испанских игроков до 12 лет, то по правилам федерации и ФИФА, они не требуют регистрации.

    3. Игроки "Реала" выступали в молодежных командах, которые ФИФА приравнивает к академии, без уведомления об этом федерации. Но и это неправда. "Реал" всегда ставил федерацию в известность о регистрации игроков в этих командах. Этот факт доказывается тем, что у каждой из команд есть лицензии.

    Таким образом, "Реал" намерен оспорить это решение ФИФА, так как оно является абсолютно несправедливым", - говорится в заявлении "Реала".

    Источник: ФК «Реал»

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    14.01.2016 21:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 15 января 2016, 11:20

      не хрен всяких эдегоров ненужных покупать

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 14 января 2016, 23:07

      И как они будут жить без коррупции в УЕФА?!!! они еще попросят старичка Йозефа вернуться!!!!

      0
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 14 января 2016, 23:04

      Реал что-то непонятное творит последнее время. Руководство точнее. Сначала кубок, теперь что-то с трансферами.

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