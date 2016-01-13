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    Витсель: «Да Луж» – особенное для меня место»

    Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".

    "Да Луж" – особенное для меня место, хотя в составе "Зенита" я уже и приезжал туда. Однако в этот раз все будет по-другому, ведь впереди матч плей-офф, и я очень жду его", – сказал Витсель.

    Также футболист прокомментировал тот факт, что "Зениту" часто приходится играть с португальскими клубами.

    "Это удача, это жеребьевка. Да, мы много раз встречались с "Бенфикой" и другими португальскими командами. Выходит, наши дороги пересекаются".

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.01.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 13 января 2016, 23:51

      Что?? Уже ни куда переходить не собираешься???

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