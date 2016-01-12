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    Adidas хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Месси и Гвардиолу

    Руководство компании Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и главного тренера "Баварии" Хосепа Гвардиолу.

    Adidas намерен приложить максимум усилий ради перехода Месси и Гвардиолы в английский клуб. Впрочем, сделать это будет крайне непросто, так как Месси не намерен уходить из "Барселоны".

    Что касается Гвардиолы, то он уже принял решение покинуть "Баварию" в конце этого сезона, но, по некоторым данным, успел договориться с "Манчестер Сити".

    Источник: Marca

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    12.01.2016 16:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1608

      кто там 14 января 2016, 10:36

      И потому он не станет лучшем ибо боится вызовов в других лигах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 13 января 2016, 18:30

      А в другом клубе может и не пойти так как в Барсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 12 января 2016, 20:58

      В Ростове их хочет видеть ростсельмаш и что? Хотеть не вредно. Рибок тоже не против

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 12 января 2016, 20:01

      Конечно боится!!!в другом клубе он потеряет статус лучшего.в барсе все легенды и сильнейшие.благодаря им он так типа хорош...тухляк.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 января 2016, 18:29

      газпрём тоже многих хочет видеть в своем середняке, но никто не идет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 января 2016, 17:43

      Хер на весь воротник.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 января 2016, 17:36

      Пусть и дальше хотят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 января 2016, 16:45

      Ну, пусть желают! Лео, надеюсь, останется в Барсе до конца карьеры - навсегда станет легендой

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Майор Дзагоев 12 января 2016, 16:50

      и мы не увидим, каков же Месси в другом клубе, чемпионате, то есть в других условиях(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      cruiff > VGreen 12 января 2016, 17:09

      Он итак в лучшем клубе мира. Зачем с вершины уходить на понижение?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > VGreen 12 января 2016, 17:37

      А может Месси боится другого клуба.

      2
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