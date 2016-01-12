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    Буффон и Конте проигнорировали голосование за «Золотой мяч»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте и вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не приняли участие в голосовании за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2015 года.

    Это было сделано в знак протеста против того, что Буффон не попал даже число 50 претендентов на "Золотой мяч". Такое решение приняла итальянская федерация футбола.

    Напомним, что в прошлом году Буффон выиграл с "Ювентусом" чемпионат и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    12.01.2016 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      Арисыч 12 января 2016, 16:04

      Friedrich,он не хобит,а гений футбола в отличии от гея Роналду.Так что всё заслужено.А вот Буффона прокатили не справедливо,факт.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 12 января 2016, 15:13

      И правильно ! опять этот е*учий аргентийский хобит получил зм .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 января 2016, 14:56

      Да и фиг с ним, пусть считает себя суперменом.

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2016, 14:20

      какие итальяшки гавнюки

      -1
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