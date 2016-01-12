Буффон и Конте проигнорировали голосование за «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте и вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не приняли участие в голосовании за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2015 года.

Это было сделано в знак протеста против того, что Буффон не попал даже число 50 претендентов на "Золотой мяч". Такое решение приняла итальянская федерация футбола.

Напомним, что в прошлом году Буффон выиграл с "Ювентусом" чемпионат и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.