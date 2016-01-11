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    Неймар: «Я бы хотел, чтобы у меня были ноги Месси и Роналду»

    Нападающий "Барселоны" Неймар поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча". Напомним, бразилец является одним из претендентов на эту награду вместе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    "Я очень счастлив быть частью этого мероприятия вместе с двумя великими игроками, которыми я восхищаюсь. Надеюсь, моя команда продолжит побеждать, и я еще вернусь сюда в другой раз. Я доволен своими результатами и своими голами, за которые я хотел бы поблагодарить своих одноклубников – Лионеля и всех остальных. Месси и Роналду все еще творят историю и заслуживают быть здесь. Я бы хотел, чтобы у меня были ноги Месси и Роналду", – сказал Неймар.

    Источник: ФИФА

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    11.01.2016 19:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 11 января 2016, 22:51

      Стал бы пауком!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 11 января 2016, 19:48

      Нефигово так было бы - левую от Месси, правую от Роналду. Но мне кажется, Неймар их переплюнет.

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