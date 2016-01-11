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    «Амкар» отправился в ОАЭ

    Футболисты и тренерский штаб «Амкара» отправились на сборы в Объединенные Арабские Эмираты, которые продлятся до 31 января.

    Пермская команда остановится в четырехзвездочном отеле Ramada в городе Аджман.

    «Команда отправилась в полном составе, за исключением Фегора Огуде, которому клуб предоставил дополнительный отпуск из-за сложившейся у него ситуации. Вместе с футболистами основного состава на сбор отправились также два игрока молодежного состава – Антон Гооге и Рустам Вазитдинов», - сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    11.01.2016 09:50
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