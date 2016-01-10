«Фрозиноне» – «Наполи». Смотреть онлайн

Разница мячей +19 (лучший показатель в Серии А) не дает усомниться в том, что "Наполи" является одной из самых зрелищных команд Италии. В нынешнем сезоне неаполитанцы не раз громили своих оппонентов. Кто знает, быть может, и в этот раз соперник не уйдет с поля без авоськи пропущенных мячей. Тем более, "Фрозиноне" – самая пропускающая команда Серии А. Ждем зрелища.

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