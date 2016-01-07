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    «Валенсия» предложила «Милану» 5 миллионов за Хонду

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может перейти в «Валенсию».

    Сообщается, что испанский клуб заинтересован в услугах Хонды и уже обращался к руководству «Милана» с предложением о трансфере игрока за 5 миллионов евро.

    Ранее сам Хонда жаловался на отсутствие достаточного количества игровой практики в Италии. В этом сезоне футболист 16 раз выходил на поле во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    07.01.2016 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 7 января 2016, 20:48

      Надо переходить. В Милане на его уже не рассчитывают.

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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 января 2016, 19:56

      Прошло его время

      0
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > алекс88 7 января 2016, 22:29

      Его время в Цска только было,потом о нём забыли и огорчились,как и о Думбие...Но думбия сразу понял,что аренда это норм.

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