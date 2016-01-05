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    Зинченко: «На тренировках не понимал, как забивал после передач Гаврилова»

    Полузащитник "Уфы" Александр Зинченко рассказал, как его агентом стал знаметитый в прошлом игрок "Спартака" Юрий Гаврилов.

    «Мой отчим, когда служил в армии, познакомился с Анатолием Патуком. Он близкий друг Юрия Васильевича. Мы работаем с Юрием Васильевичем давно, еще с тех пор как я играл в Донецке. И тогда, и сейчас Юрий Васильевич дает советы. Да, я не видел игры с его участием, записи не так просто найти. Слышал, как он передачи раздавал. Но пока сам не прочувствуешь, не поймешь.

    Юрий Васильевич делает по полю два шага влево и два вправо. Ты ему даешь передачу и… Вспоминаю, как играли и он мне постоянно вкладывал мяч в ногу. Я забил семь голов. Из них два или три даже не понял как. Как будто не я забивал, а от меня мяч отлетал в ворота», - сказал Зинченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.01.2016 07:48
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