«Манчестер Юнайтед» отказал «Милану» в аренде Феллаини

«Манчестер Юнайтед» не захотел отдавать полузащитника Маруана Феллаини в аренду в итальянский «Милан».

28-летнего бельгийского хавбека оценивают в 25 миллионов евро, а зарплата Феллаини в «МЮ» составляет более 3,5 миллионов евро в год. Таким образом, в «Милане» рассматривали лишь аренду футболиста, так как его запросы по зарплате для клуба считают заоблачными.

В связи с этим, Сильвио Берлускони предложил «красным дьяволам» вариант с арендой, при котором часть зарплаты бельгийца должен был платить английский клуб. «Манчестер Юнайтед» на такое предложение ответил отказом.