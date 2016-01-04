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    «Манчестер Юнайтед» отказал «Милану» в аренде Феллаини

    «Манчестер Юнайтед» не захотел отдавать полузащитника Маруана Феллаини в аренду в итальянский «Милан».

    28-летнего бельгийского хавбека оценивают в 25 миллионов евро, а зарплата Феллаини в «МЮ» составляет более 3,5 миллионов евро в год. Таким образом, в «Милане» рассматривали лишь аренду футболиста, так как его запросы по зарплате для клуба считают заоблачными.

    В связи с этим, Сильвио Берлускони предложил «красным дьяволам» вариант с арендой, при котором часть зарплаты бельгийца должен был платить английский клуб. «Манчестер Юнайтед» на такое предложение ответил отказом.

    Источник: Football Italia

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    04.01.2016 15:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 4 января 2016, 21:31

      Я вообще не понимаю что делает в МЮ этот головка-помазок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 4 января 2016, 18:13

      Вы что? Такого топ форварда Галя никогда не отдаст!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 4 января 2016, 16:37

      пусть идет зачем МЮ микрафон

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