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    Бенитес: «Первый человек, кто должен стать лучше – это я»

    Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес рассказал, чего не хватает его команде и что нужно сделать, чтобы улучшить результаты его подопечных.

    "Нам не хватает стабильности, и достичь ее мы можем только упорным трудом. Хочется, чтобы мои футболисты выкладывались на все 100 процентов. В каких-то матчах это было, а в каких-то – нет.

    Болельщики "Реала" всегда аплодировали кумирам, и я хочу, чтобы так было в каждом нашем домашнем матче. Но первый человек, кто должен стать лучше, – это я", – отметил Бенитес.

    Источник: AS

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    03.01.2016 17:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 4 января 2016, 20:30

      да который разрушил тактику команд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 4 января 2016, 01:16

      Неужели Беня смекнул, что дело в нём?

      0
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