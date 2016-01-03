Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес рассказал, чего не хватает его команде и что нужно сделать, чтобы улучшить результаты его подопечных.

"Нам не хватает стабильности, и достичь ее мы можем только упорным трудом. Хочется, чтобы мои футболисты выкладывались на все 100 процентов. В каких-то матчах это было, а в каких-то – нет.

Болельщики "Реала" всегда аплодировали кумирам, и я хочу, чтобы так было в каждом нашем домашнем матче. Но первый человек, кто должен стать лучше, – это я", – отметил Бенитес.