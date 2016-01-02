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    Энрике: «Несмотря на наши моменты, ничья с «Эспаньолом» закономерна»

    Наставник «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от поединка 18-го тура Примеры против «Эспаньола» (0:0), отметив справедливость ничейного исхода.

    «Эспаньол» сыграл достаточно хорошо, я ожидал максимальной отдачи от них. Хотя мы и имели моменты, назову ничью справедливым результатом.

    Болельщики «Эспаньола» снова отличились проявлением расизма по отношению к Неймару? Будет лучше, если я оставлю это без комментариев.

    Что я говорю своим игрокам, когда на них очень часто фолят? Футбол – контактная игра. Все остальное только на усмотрение арбитра.

    Я сделал лишь одну замену? Число замен обусловлено ходом конкретной игры. В этом матче я счел нужным поступить подобным образом», – сказал Энрике в интервью Barcastuff.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 21:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 января 2016, 22:37

      А вот Роналду нашёл бы возможность забить и победить.

      -1
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      Рейтинг: +429

      sold93 > Aztec58 3 января 2016, 08:42

      Роналду не тренер, поэтому его способы не считаются

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