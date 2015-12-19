Левандовски: «Я в «Реале»? Не намерен комментировать подобные слухи»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски воздержался от комментариев по поводу возможного перехода в «Реал», заявив, что не реагирует на подобные слухи в прессе.

«Аналогичные слухи появляются ежегодно, но я никогда не придаю им внимания. Все мои мысли заняты только футболом. Ситуация неординарная, поэтому будет лучше мне воздержаться от комментариев», – отметил Левандовски.

Недавно СМИ распространили информацию о желании польской звезды перебраться в стан «сливочных», и о якобы состоявшихся переговорах между его агентом и президентом королевского клуба Флорентино Пересом.