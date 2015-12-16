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    • Кэйхилл: «Мы не роботы, чтобы всегда играть на девять баллов из десяти»

    Кэйхилл: «Мы не роботы, чтобы всегда играть на девять баллов из десяти»

    Защитник «Челси» Гэри Кэйхилл прокомментировал неудачное выступление команды в нынешнем сезоне.

    «Нам есть что вспомнить, и я думаю, что не следует забывать о том, в каком стиле мы выиграли прошлую АПЛ, лидируя в чемпионате с самого начала. Это невероятное достижение для каждого из нас. Но у футбола всегда есть обратная сторона, и сейчас мы проходим через тяжелый период. Прошлый сезон был фантастическим, этот сезон труден, но мы ищем возможность изменить положение дел. Мы тяжело работаем, чтобы исправить ситуацию», – говорит Кэйхилл.

    По мнению футболиста, нельзя всегда играть на пределе возможностей.

    «Не бывает так, чтобы каждая минута карьеры была приятной, и не каждый сезон все будет получаться, как ты хочешь. Мы не роботы, чтобы всегда играть на девять баллов из десяти. Но когда дела идут плохо, ты начинаешь работать еще больше. Я уверен, что нам удастся все исправить».

    Источник: ФК «Челси»

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    16.12.2015 23:25
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    Комментарии (2)
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    Nurbek Taraz
    1450298006
    Вы же из другого галактики И вы инопланетяне Как же так не можете
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    ologreds
    1694996580
    numo452162
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