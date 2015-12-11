Каждая сборная на Евро-2016 получит как минимум 8 миллионов

Призовой фонд чемпионата Европы 2016 года будет увеличен по сравнению с предыдущими розыгрышами турнира. Об этом рассказал генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.

«Значительно увеличены суммы призовых для участников чемпионата Европы-2016. 24 команды поделят между собой 301 миллион евро – в 2012-м году было 198 миллионов, в 2008-м чуть больше 80. Правда, надо помнить, что число участников тоже выросло. Стартовый бонус для каждого участника – 8 миллионов евро. Максимальная сумма, которую может заработать победитель – 27 миллионов евро», – говорит Инфантино.

По словам чиновника, каждая победа на групповом этапе принесет командам по одному миллиону.

«На групповой стадии Евро-2016 призовые – миллион евро за победу, 500 000 евро за ничью. Участники 1/8 финала заработают по 1,5 миллиона. Четвертьфиналисты получат по 2,5 миллиона. Полуфиналисты – 4 миллиона. Чемпион заработает еще 8 миллионов евро. Проигравший решающий матч получит 5 миллионов. В общей сложности чемпион заработает 27 миллионов евро, если одержит победы во всех трех матчах группового турнира».