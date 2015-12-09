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    Муту: «Моуринью закончился как тренер»

    Бывший нападающий «Челси» и сборной Румынии Адриан Муту поделился своим мнением о наставнике «аристократов» Жозе Моуринью.

    «Он был большим тренером в прошлом, но как человек, он пустышка. Его интересует только он сам, и ему вообще нет дела до того, что чувствуют и о чем думают его игроки. Нельзя просто подойти и поговорить с ним.

    Как тренер он закончился. Уже нет пути назад. Как можно стать прежним после того, что происходит сейчас?

    Множество его игроков выглядят несчастливыми. Почему? Он – причина. Он не способен установить коммуникацию», - сказал Муту.

    Источник: Goal.com

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    09.12.2015 23:02
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1449693137
    В самую точку
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    Gramozeka
    1449693596
    Да он невъебенный психолог. Не неси чушь!!!
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    джон базелон
    1449693630
    У Муту старые счёты и будь у Жозе другой стиль,характер и т.д.,он не стал бы тем Моуринье,кем сейчас является!
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    Tex
    1449697413
    Наркоман решил высказать свое мнение ?? Вот уж истинный профессионал - бегал на футбольном поле и по дорожке с коксом!!!! Ещё и в главные новости засунули..... Вы бомжей на улице поспрашивайте, что они о тренере Челси думают.
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    Marchen
    1449724204
    вы принимаете героин? нет и я нет
    Ответить
    Барри
    1449913247
    верю
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    ologreds
    1694996626
    numo451455
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