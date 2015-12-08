Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

22:45 «Манчестер Сити» – «Боруссия» М

22:45 «Севилья» – «Ювентус»

22:45 «Бенфика» – «Атлетико» М

22:45 «Галатасарай» – «Астана»

22:45 ПСВ – ЦСКА

22:45 «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед»

22:45 «ПСЖ» – «Шахтер»

22:45 «Реал» – «Мальме»