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    • Ван Гаал останется в «Манчестер Юнайтед» только в двух случаях

    Ван Гаал останется в «Манчестер Юнайтед» только в двух случаях

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал сохранит пост наставника манкунианцев по окончании сезона только в двух случаях - либо команда станет чемпионом Англии, либо пробьется в полуфинал Лиги чемпионов. Именно такое требование выдвинуло руководство клуба.

    Стоит отметить, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но отставание от лидирующего "Лестера" составляет всего три очка. Контракт голландского специалиста с манкунианцами рассчитан до лета 2017 года, но в "МЮ" не очень довольны игрой команды.

    Источник: The Guardian

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    08.12.2015 10:14
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    Комментарии (9)
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    Nurbek Taraz
    1449565633
    Краспава так и должна быть
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    LDms
    1449574625
    95%, что Ван Гаал не справится с поставленной задачей. Но даже если не брать в расчёт результаты, по-моему уже очевидно, что у него с МЮ не сложилось. Игра блеклая на уровне крепкого середняка АПЛ. С такими клубными традициями и при таких деньгах это очень слабо. Манчестер должен показывать игру, как минимум, не слабее Барселоны и Баварии. И задача должна стоять - победа в ЛЧ. Это будет уровень МЮ
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    джон базелон
    1449581880
    Гоните его в шею!Высокомерный и давно устаревший.Игра настолько блеклая и скучная,что смотреть вообще не охота!
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    RGeroy
    1449665827
    О какой Лиге Чемпионов может идти речь? С такой игрой ему только в РПЛ играть. Команды уровня ПСВ, Вольсбург и ЦСКА должны бояться одного названия МЮ! А что сейчас происходит..... Сначала Мойес, теперь Ван Гал.... откуда они их находят??? Не ужели имея таких спонсоров и собственников нельзя было за три года найти нормального тренера, после ухода сэра Алекса. Вчера было тошно смотреть на этих игроков, а Сити на волевых вытащила матч. Вот где характер, а не то, что сейчас в МЮ, забивают гол и на тебе - добро пожаловать, я ни на минуту не усомнился, что МЮ сразу пропустит, что, собственно и произошло. Извиняюсь за такое количество букв, наболело.
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    ROONEY_1988
    1449717810
    Пусть Гигс возгалвит
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    ROONEY_1988
    1449717862
    нада было Клоппа позвать начале сезона
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    ologreds
    1694996635
    numo451297
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